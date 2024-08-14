Скандальный схиигумен Сергий попросил помилования у Путина и патриарха Кирилла

Скандально известный 69-летний бывший священник Николай Романов (схиигумен Сергий), осужденный на 7 лет колонии за захват монастыря, попросил помилования у патриарха Кирилла и президента России Владимира Путина, сообщает Mash .

Сначала Романов очень хотел попасть на фронт, но его не пропустили из-за почтенного возраста. Теперь он обратился к патриарху Кириллу с просьбой принять участие в его ходатайстве Путину о помиловании.

В своем обращении экс-священник заявил, что покаялся. Доказательством этому служит тот факт, что Романов выполнял строительно-монтажные и отделочные работы в строящемся при СИЗО храме. По его словам, там он достиг смирения.

Романов активно выступал против «цифрового рабства», руководства РПЦ и не хотел отдавать Среднеуральский монастырь патриархии. В 2020 году его объявили раскольником, а патриарх Кирилл лишил его духовного сана.

История закончилась штурмом монастыря и заведением уголовного дела. Романова обвинили по нескольким статьям: склонение к самоубийству, самоуправство, нарушение права на свободу совести и вероисповедания. Экс-священника приговорили к 7 годам тюрьмы.

Ранее священный синод Русской православной церкви временно отстранил митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева) от управления Будапештско-Венгерской епархией. Его также освободили от других церковных должностей.