Митрополита Илариона временно отстранили от управления епархией в Будапеште

Священный синод Русской православной церкви временно отстранил митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева) от управления Будапештско-Венгерской епархией, его также освободили от других церковных должностей, сообщает ТАСС .

В журналах Синода, появившихся на сайте РПЦ, отмечается, что это было сделано для изучения положения дел в епархии. Также была образована специальная комиссия. На время ее работы и отстранили митрополита Илариона.

Разбирательства проводятся из-за появившихся ранее в СМИ обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против священника протодиаконом Георгием Сузуки. Эти обвинения были опровергнуты Будапештско-Венгерской епархией. Сам митрополит назвал их попыткой вымогательства.

После отстранения митрополита Илариона временно управлять епархией будет митрополит Корсунский и Западноевропейский, Патриарший экзарх Западной Европы Нестор.

Ранее патриарх Кирилл утвердил лишение сана иерея Виталия Беляева. Священник нарушил 17-е, 25-е и 27-е правила Святых Апостолов, а также 9-е правило Константинопольского Двукратного Собора.