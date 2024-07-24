Патриарх Кирилл лишил сана ездившего на СВО священника

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил лишение сана иерея Виталия Беляева, который обвинил церковные власти Татарстана в противодействии СВО, сообщается на сайте «Православие в Татарстане».

Церковный суд Казанской епархии изверг Беляева из сана еще в феврале, а до этого ему запретили в служении из-за того, что бывший иерей выдвигал свою кандидатуру на выборы в депутаты.

Священник часто ездил в зону специальной военной операции. После того, как его извергли из сана, он записал видео, на котором позади него стоят мужчины с флагом ЧВК «Вагнер». В ролике Беляев говорил, что Казанская епархия противодействуют его гуманитарным миссиям на СВО.

Уточняется, что священник лишен сана в связи с нарушением 17-го, 25-го и 27-го правил Святых Апостолов. Они запрещают второй брак, блуд, воровство и рукоприкладство. Также Беляев нарушил 9-е правило Константинопольского Двукратного Собора, которое осуждает телесные наказания.

Кроме того, Патриарх Кирилл утвердил решение церковного суда Казанской епархии об извержении из священного сана иерея Игоря Егорова и диакона Алексия Шаманина.