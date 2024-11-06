Беременная жительница Подольска умерла от вируса Коксаки

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Жительница подмосковного Подольска, будучи на 32-й неделе беременности, скончалась от неизвестной болезни. Предварительно, она умерла, заразившись вирусом Коксаки, сообщает Mash .

Незадолго до смерти 44-летняя женщина пожаловалась на плохое самочувствие. Когда появились признаки желтухи, беременная вызвала скорую помощь.

Вскоре после этого женщина неожиданно умерла. Врачи предполагают, что она могла заразиться вирусом Коксаки, который привезли россияне из Турции.

Ранее стало известно, что в РФ увеличилось число заболевших вирусом Коксаки. По словам туристов, болезнь они подхватили во время отдыха в Турции.

Симптомы вируса Коксаки следующие: повышенная температура, тошнота, красная сыпь, слабость, мышечная боль, рвота. Также болезнь может вызвать изменения в нервной ткани органов.