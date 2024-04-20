Беременная женщина погибла при обстреле ВСУ белгородского села

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Беременная женщина погибла и трое мирных жителей пострадали в результате обстрела ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил глав региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что во время обстрела беременная женщина находилась на улице. Ее тяжело ранило осколком украинского снаряда. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение, однако от полученных ран женщина и еще нерожденный малыш скончались. ⠀

«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшей, нет таких слов, которые помогут восполнить утрату дорогого и любимого человека», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что также при обстреле ВСУ пострадали 3 местных жителя. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. ⠀

Гладков добавил, что различные повреждения получили 12 частных домовладений и 2 легковых автомобиля. На месте ЧП работают оперативные службы.

Ранее стало известно, что две жительницы села Ясные Зори под Белгородом получили ранения из-за удара ВСУ. Раненые получают всю необходимую медпомощь.