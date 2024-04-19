сегодня в 15:00

Две жительницы села Ясные Зори под Белгородом ранены из-за удара ВСУ

ВСУ в пятницу днем обстреляли село Ясные Зори Белгородского района. Пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что женщины получили осколочные ранения нижней конечности, также у одной из них зафиксировали резаную рану мягких тканей головы.

Бригады скорой помощи отвезли пострадавших в областную клиническую больницу. Раненые получают всю необходимую медпомощь.

В результате обстрела были повреждены 3 частных домовладения. На месте ЧП работают оперативные службы, идет подомовой обход территории, заключил Гладков.