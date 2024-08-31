Бердск опять остался без света из-за проблемы с ЛЭП

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Яхта врезалась в опору ЛЭП и оставила Бердск без света

В Бердске Новосибирской области яхта врезалась в опору ЛЭП, из-за чего город остался без электричества, сообщил мэр Бердска Роман Бурдин

«Яхта врезалась в опору ЛЭП 110 киловольт в Бердском заливе. В течение полутора часов вся электроэнергия будет в городе восстановлена. Не беспокоитесь, работаем», — рассказал Бурдин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что с экипажем яхты ничего не случилось.

Ранее в Бердске произошло похожее происшествие. 4 августа погрузчик уронил опору ЛЭП. Из-за этого жители остались без света и воды.