Жители Бердска под Новосибирском остались без света из-за ошибки погрузчика

Бурдин: погрузчик уронил опору ЛЭП и оставил жителей Бердска без света и воды

В городе Бердск в Новосибирской области погрузчик уронил опору ЛЭП. Из-за этого жители остались без света и воды, рассказал в своем Telegram-канале мэр населенного пункта Роман Бурдин.

На опоре ЛЭП-110 был основной резервный источник питания. После его падения у горожан некоторое время не будет света и горячей, холодной воды.

Бурдин добавил, что без электроснабжения остался не только город Бердск, но и часть Академгородка. Особенно в электричестве нуждается больница, где находятся пациенты на аппаратах ИВЛ. Однако местные власти стараются как можно быстрее решить вопрос с восстановлением подачи энергии.

Ресурсоснабжающие организации «РЭС» и «Восточные электрические сети», обслуживающие ЛЭП, планируют изменить схему электроснабжения. Обещают в ближайшие четыре часа запустить свет на промышленной площадке и в центре города.

В 20:00 пройдет совещание в администрации, чтобы принять другие решения, необходимые для восстановления электричества.

Ранее около 53 тыс. жителей Керчи и пригорода остались без света. Предположительная причина происшествия — диверсия.