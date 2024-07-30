Керчь осталась без воды и света из-за возможной диверсии

сегодня в 18:41

Mash: Керчь и пригород обесточены после пожаров на 4 энергоподстанциях

Около 53 тыс. жителей Керчи и пригорода остались без света после пожаров сразу на четырех энергоподстанциях. Предположительно, причиной происшествия стала диверсия, сообщает Mash .

ЧП произошло во вторник днем. Горят энергетические объекты в районе 450 квартала, горы Митридат, а также населенных пунктов Осовины и Бондаренково.

Также в Керчи из-за пожаров отключили водоснабжение.

Одна из возможных причин пожаров могла стать диверсия на энергоподстанциях.

Ранее под Ялтой произошла авария на подстанции Дарсан. Из-за повреждения высоковольтного кабеля произошло отключение электроэнергии в центральной части города.