Керчь осталась без воды и света из-за возможной диверсии
Mash: Керчь и пригород обесточены после пожаров на 4 энергоподстанциях
Фото - © Андрей Бутко/Wikipedia.org
Около 53 тыс. жителей Керчи и пригорода остались без света после пожаров сразу на четырех энергоподстанциях. Предположительно, причиной происшествия стала диверсия, сообщает Mash.
ЧП произошло во вторник днем. Горят энергетические объекты в районе 450 квартала, горы Митридат, а также населенных пунктов Осовины и Бондаренково.
Также в Керчи из-за пожаров отключили водоснабжение.
Одна из возможных причин пожаров могла стать диверсия на энергоподстанциях.
Ранее под Ялтой произошла авария на подстанции Дарсан. Из-за повреждения высоковольтного кабеля произошло отключение электроэнергии в центральной части города.