Белорусский альпинист пропал на Эльбрусе

сегодня в 16:27

Турист из Белоруссии прибыл в Кабардино-Балкарию, альпинист хотел подняться на Эльбрус, но пропал, сообщает SHOT .

Мужчина планировал подняться на горную вершину Терсколак, которая располагается в юго-восточном отроге Эльбруса на высоте 3,8 тыс. м.

При этом свой поход альпинист не зарегистрировал.

Через некоторое время мужчина перестал выходить на связь — от него нет вестей уже четыре дня. Его отец обратился в МЧС и попросил найти сына. Спасатели выдвинулись на поиски туриста.

Ранее москвичку завалило камнями на Эльбрусе. 35-летняя женщина с друзьями попала под камнепад.