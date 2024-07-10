Белгородская самооборона спасла раненого мужчину
Мирный житель ранен при обстреле ВСУ Белгородской области
Мирный житель ранен при обстреле ВСУ поселка Красное в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
ВСУ второй раз за день обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа.
«Мужчину с проникающим ранением поясничной области, осколочными ранениями головы и руки бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Пострадавшего госпитализировали.
Ранее в Шебекино при ракетном обстреле погиб мирный житель.