Белгород подвергся массированной ракетной атаке
Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры.
В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Ранее в поселке Пролетарском в Ракитянском округе украинский беспилотник нанес удар по объекту транспортной инфраструктуры. Были ранены два человека.
