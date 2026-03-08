Белгород подвергся массированной ракетной атаке

сегодня в 05:27

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры.

В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее в поселке Пролетарском в Ракитянском округе украинский беспилотник нанес удар по объекту транспортной инфраструктуры. Были ранены два человека.

