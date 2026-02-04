Бегал у детсада, бросался на людей: голого неадеквата засняли в Долгопрудном

Голого мужчину заметили на улице у детсада в Долгопрудном

Голый неадекват бегал возле детского сада и бросался на людей в ЖК «Бригантина» в Долгопрудном, сообщает «МК: срочные новости» .

Мужчину, который был одет в одни трусы, заметили жильцы жилого комплекса. Неадеквата не смущало, что он был без одежды на улице. При этом температура опустилась до минус 20 градусов.

Мужчина вел себя агрессивно — бросался на людей возле аптеки. Затем он направился к детскому саду. Очевидцы запечатлели на видео, как обнаженный неадекват бегает по морозу.

Судя по кадрам, его попытались поймать, но он оказал сопротивление. Что случилось дальше — неизвестно.

Ранее дебошир оголился и разбил головой «лобовуху» автобуса в Екатеринбурге. Затем он выбежал из автобуса на 25-градусный мороз.

