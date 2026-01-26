Пассажиров междугороднего автобуса Екатеринбург — Серов шокировало поведение неадекватного мужчины, резко решившего, что в транспортном средстве стало слишком жарко, сообщает E1.ru .

Пользователь Есения А. выложила в Сети кадры из транспортного средства, на которых запечатлено поведение буйного пассажира.

Девушка поделилась, что ехала в третьем ряду, а возмутитель спокойствия — в 6-м. Когда автобус только тронулся, мужчина вел себя спокойно, однако затем начал носиться по салону и биться головой о лобовое стекло. Неадекват заявил, что ему стало жарко, после чего разделся догола.

«Он орал, что хочет курить, начал долбить ногой переднее стекло. Меня так не трясло уже очень давно, это был страх за свою жизнь», — заявила Есения.

История кончилась тем, что голый неадекват выбежал из автобуса на 25-градусный мороз. Мужчину поймали и передали подоспевшим полицейским. Вероятно буйный пассажир был в наркотическом опьянении.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.