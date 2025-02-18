Baza: в Южно-Сахалинске задержали мужчину с неизвестным видом наркотика

На Сахалине сотрудники полиции задержали 42-летнего мужчину с наркотиком, однако изъятое вещество отсутствует в списке запрещенных. В итоге мужчине не предъявили обвинений и отпустили, сообщает Baza .

Инцидент произошел 17 февраля. В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили пакетик с неизвестным веществом, которое было направлено на экспертизу. Согласно результатам, никаких наркотических, сильнодействующих и психотропных веществ, а также их производных выявлено не было.

Специалисты установили, что исследуемое вещество по своему химическому составу является синтетическим каннабиноидом. Однако в базе данных по борьбе с наркотиками нет информации об этом веществе, поэтому пока не представляется возможным предъявить обвинение мужчине.

В настоящее время вещество направлено для проведения дополнительных исследований. Вопрос о дальнейшей судьбе задержанного пока остается открытым.

Ранее в подмосковных Химках задержанный по подозрению в сбыте наркотиков поджег собственное уголовное дело, пытаясь избежать тюрьмы.