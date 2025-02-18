Хотел избежать тюрьмы: наркоман поджег свое уголовное дело в изоляторе Химок

Обвиняемый в сбыте героина поджег свое уголовное дело в подмосковном изоляторе

В подмосковных Химках задержанный по подозрению в сбыте наркотиков попытался уничтожить собственное уголовное дело и поджег его, сообщает «МК: срочные новости» .

Все произошло в изоляторе временного содержания, когда на «свидание» к мужчине пришла следователь. Пока та предъявляла фигуранту обвинение в сбыте героина, он ухитрился завладеть своим делом, несмотря на то, что был за решеткой.

Стащив дело со стола, обвиняемый достал припасенные где-то спички и начал жечь документы. Он успел повредить 3 первых листа до того, как его скрутили сотрудники ИВС.

Предположительно, таким образом мужчина хотел избежать наказания. Однако попытка «переписать» свою криминальную историю с помощью спичек лишь усугубила участь фигуранта — за воспрепятствование работе следователя ему добавили срок. Общий итог — 7 лет и 1 месяц тюрьмы.