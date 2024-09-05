Baza: школьник в Москве хотел покончить с собой из-за плохой прически

В одной из московских школ ученик хотел совершить суицид. Приятели издевались над ним из-за новой прически, сообщает Baza .

Инцидент произошел в школе на Ломоносовском проспекте 3 сентября. 14-летний москвич сделал неудачную стрижку прямо перед началом учебы — кудрявые волосы стали выглядеть неряшливо.

Одноклассники не оценили внешний вид ученика и начали издеваться над ним. Уже после второго урока школьник решил покончить с собой. В учебное заведение приехали сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Они не допустили, чтобы с подростком что-то случилось.

Ранее жителям рассказали, как обезопасить себя от травли в интернете. Рекомендуется не отвечать на провокационные сообщения, установить настройки приватности для своего профиля.