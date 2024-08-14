Жителям Подмосковья рассказали, как обезопасить себя от травли в Интернете

С развитием технологий и ростом популярности социальных сетей кибербуллинг стал одной из серьезных проблем, с которыми сталкиваются пользователи интернета. Специалисты Мингосуправления Подмосковья рассказали, что такое кибербуллинг, и как с ним бороться. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кибербуллинг — это вид агрессивного поведения, который осуществляется с помощью цифровых технологий. Он может проявляться в различных формах: от оскорбительных сообщений и публикаций в социальных сетях до разглашения личной информации и угроз.

Несмотря на свою распространенность, кибербуллинг является серьезной проблемой для общества. Он может привести к психологическим проблемам у жертвы, таким как депрессия, тревожность и даже суицидальные мысли.

Чтобы защитить себя и не стать жертвой интернет травли, необходимо следовать простым правилам:

усилить настройки приватности в социальных сетях;

не отвечать на провокационные сообщения и не участвовать в конфликтах онлайн;

сохранять все угрозы и оскорбления в качестве доказательства возможного кибербуллинга;

заботиться о своем эмоциональном состоянии и при необходимости обратиться за поддержкой к близким людям и профессиональным консультантам.

Еще больше информации о защите в интернет-пространстве можно найти в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.