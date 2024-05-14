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Baza: причиной инцидента на железной дороге под Волгоградом стала атака БПЛА

В результате удара загорелись два вагона с топливом. Один из них, по предварительной информации, взорвался, из-за чего вокруг загорелась трава.

Отмечается, что пожар в настоящее время локализован. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.

UPD: МЧС сообщила о ликвидации пламени. Движение поездов восстановлено по одному пути в реверсивном режиме.

Ранее пресс-служба Приволжской ж/д сообщила, что несколько вагонов грузового состава сошли с рельсов. Причиной было названо «вмешательство посторонних лиц» на станции Котлубань.