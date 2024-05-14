Baza: причиной инцидента на железной дороге под Волгоградом стала атака БПЛА
Причиной схода девяти вагонов железнодорожного состава в Волгоградской области стала атака беспилотника, сообщает Telegram-канал Baza.
В результате удара загорелись два вагона с топливом. Один из них, по предварительной информации, взорвался, из-за чего вокруг загорелась трава.
Отмечается, что пожар в настоящее время локализован. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.
UPD: МЧС сообщила о ликвидации пламени. Движение поездов восстановлено по одному пути в реверсивном режиме.
Ранее пресс-служба Приволжской ж/д сообщила, что несколько вагонов грузового состава сошли с рельсов. Причиной было названо «вмешательство посторонних лиц» на станции Котлубань.