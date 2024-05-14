Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области

Вагоны грузового состава сошли с рельсов на железной дороге в Волгоградской области, рассказали в пресс-службе Приволжской ж/д.

Инцидент произошел около часа ночи. Причиной стало «вмешательство посторонних лиц» на станции Котлубань.

«В настоящее время движение поездов в районе станции Котлубань приостановлено, в связи с чем ожидается задержка пассажирских поездов. Для устранения последствий схода на место направлены восстановительные поезда со станций имени Максима Горького и Арчеда», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в пострадавших в результате происшествия нет. На Приволжской железной дороге был организован оперативный штаб. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.