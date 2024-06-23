Baza: полицейские со стрельбой гонялись за водителем грузовика в Мытищах

В Мытищах 49-летний водитель грузовика Алексей С. вел себя неадекватно, а при задержании оказал сопротивление и был ранен, сообщает Baza .

В полицию поступил вызов от дочери водителя. Она позвонила матери и рассказала, что отец начал вести себя неадекватно и странно, к тому же, он закрыл ее в грузовике.

Когда полицейские прибыли на место, дочка смогла выбежать из транспортного средства. Но вот 49-летний водитель грузовика отказался сдаваться.

Мужчина не дал себя задержать, стал ездить кругами, выкрикивал что-то из окна, пока полицейские пытались его остановить и стреляли по колесам.

При задержании неадекват оказал сопротивление и был ранен.

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