Baza: полицейские со стрельбой гонялись за водителем грузовика в Мытищах
Фото - © Скриншот
В Мытищах 49-летний водитель грузовика Алексей С. вел себя неадекватно, а при задержании оказал сопротивление и был ранен, сообщает Baza.
В полицию поступил вызов от дочери водителя. Она позвонила матери и рассказала, что отец начал вести себя неадекватно и странно, к тому же, он закрыл ее в грузовике.
Когда полицейские прибыли на место, дочка смогла выбежать из транспортного средства. Но вот 49-летний водитель грузовика отказался сдаваться.
Мужчина не дал себя задержать, стал ездить кругами, выкрикивал что-то из окна, пока полицейские пытались его остановить и стреляли по колесам.
При задержании неадекват оказал сопротивление и был ранен.
Ранее в Домодедове автобус насмерть сбил женщину на автостанции. Возбуждено уголовное дело.