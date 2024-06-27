Baza: пассажиры сошедшего с рельсов поезда в Коми жгли костры, чтобы согреться

Пассажиры поезда, сошедшего с путей в Коми, 12 часов просидели в неотапливаемых вагонах, им пришлось жечь костры, чтобы согреться, сообщает Baza .

Как рассказывают очевидцы, после отъезда со станции «Инта» поезд № 511 Воркута — Новороссийск проехал несколько минут, а затем 9 вагонов сошли с рельсов.

По словам Марины из Воркуты, она и трое детей, среди которых был двухмесячный ребенок, просидели в вагоне без тепла и света 12 часов в ожидании помощи.

Женщина отметила, что ближе к 5 утра некоторые пассажиры выдвинулись в сторону станции «Угольная». Туда привезли воду, но ее продавали пострадавшим за 80 рублей.

По словам другой очевидицы, Надежды, после схода поезда с рельс было много пострадавших с различными травмами. Она отметила, что людям пришлось жечь костры, чтобы согреться. Также в вагоне было много битого стекла. Чтобы не пораниться, пострадавшим пришлось использовать матрас.

По предварительным данным, во время схода поезда с рельсов в Коми погибли три человека и пропала одна девочка. 15-летняя Арина ехала в Пензу к родителям одна, водолазы приступили к ее поискам в реке.