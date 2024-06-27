Водолазы начали искать пропавшую при сходе вагонов 15-летнюю девочку в Коми
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Водолазы приступили к поискам 15-летней Арины, которая, предположительно, пропала в реке Большая Инта в Коми после крушения пассажирского поезда, сообщает SHOT.
Как считает следствие, Арина при опрокидывании вагона выпала в разбившееся окно, ее унесло течением. Сейчас она числится пропавшей без вести.
26 июня вечером девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов. По предварительным данным, погибло уже трое человек, 46 — пострадали.
Одной из причин трагедии называют размывание железнодорожной насыпи в результате паводка.