Найдено тело третьего погибшего пассажира поезда Воркута — Новороссийск
Фото - © МЧС России
Спасатели обнаружили тело третьего погибшего после схода девяти вагонов поезда Воркута — Новороссийск, сообщает Mash.
Они срезали дверь в тамбуре, но тело погибшего пока невозможно достать. Для этого спасатели собираются поднять вагон.
Спецтехника уже отправлена к месту происшествия.
26 июня девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов. По предварительным данным, пострадали 46 человек.
Ранее был опубликован список из двух погибших и 10 пострадавших в тяжелом состоянии. Продолжаются поиски 15-летней девочки, которая пропала во время трагедии.