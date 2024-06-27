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Они срезали дверь в тамбуре, но тело погибшего пока невозможно достать. Для этого спасатели собираются поднять вагон.

Спецтехника уже отправлена к месту происшествия.

26 июня девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов. По предварительным данным, пострадали 46 человек.

Ранее был опубликован список из двух погибших и 10 пострадавших в тяжелом состоянии. Продолжаются поиски 15-летней девочки, которая пропала во время трагедии.