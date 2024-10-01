Baza: неизвестные открыли стрельбу в Тель-Авиве

сегодня в 19:38

Неизвестные открыли стрельбу из автоматического оружия по мирным жителям в центре израильского Тель-Авива. В результате ЧП, предварительно, погибли 3 человека, сообщает Baza .

Несколько стрелков были замечены в районе Яффо.

На опубликованных кадрах видно, как на трамвайной остановке лежат тела трех человек. При этом на фоне продолжающихся выстрелов и сирен экстренных служб горожане пытаются быстрее покинуть территорию.

По предварительной информации, в результате стрельбы погибли 3 человека, еще 10 получили ранения. Израильская полиция квалифицировала произошедшее как террористический акт.

Ранее 4 человека погибли в результате стрельбы, которую открыли неизвестные в американском городе Бирмингем, штат Алабама. Еще десятки человек были ранены.