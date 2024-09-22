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Четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Алабама

Четыре человека погибли в результате стрельбы, которую открыли неизвестные в американском городе Бирмингем, штат Алабама. Еще десятки человек ранены, сообщает Газета.ru .

Стрельба началась возле популярного клуба на Магнолия-авеню. Там неизвестные начали расстреливать людей, стоящих в очереди.

В результате четыре человека погибли. Тела двух мужчин и женщины нашли возле места происшествия.

Еще один пострадавший скончался от ранения в больнице. Кроме того, в результате стрельбы травмированы еще десятки человек.

По версии правоохранителей, толпу расстреливали несколько человек. Их разыскивают.