Четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Алабама
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Четыре человека погибли в результате стрельбы, которую открыли неизвестные в американском городе Бирмингем, штат Алабама. Еще десятки человек ранены, сообщает Газета.ru.
Стрельба началась возле популярного клуба на Магнолия-авеню. Там неизвестные начали расстреливать людей, стоящих в очереди.
В результате четыре человека погибли. Тела двух мужчин и женщины нашли возле места происшествия.
Еще один пострадавший скончался от ранения в больнице. Кроме того, в результате стрельбы травмированы еще десятки человек.
По версии правоохранителей, толпу расстреливали несколько человек. Их разыскивают.