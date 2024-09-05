Baza: москвичка передала подруге секс-игрушку с наркотиками через курьера

Курьер-доставщик из Москвы приехал на очередной заказ на Воронцовскую улицу 30 августа, и чуть было не стал соучастником преступления. Об этом сообщает Baza .

На Воронцовской улице курьер взял посылку у девушки — пакет с объемным предметом внутри. В нем якобы был «подарок», который нужно было отвезти подруге заказчицы на улице Костикова.

Однако курьер почуял неладное, решил осмотреть пакет и обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов вскрыли коробку и обнаружили там интимную игрушку, в которой спрятан сверток с неизвестным веществом. Возможно, это наркотики.

Ранее полиция Подмосковья задержала в Королеве 42-летнего кладмена из Средней Азии. Мужчина хранил у себя большое количество пакетов с запрещенным веществом.