Baza: мошенники развели дедушку на 10 млн, выплаченные за гибель сына на СВО

Аферисты обманули 81-летнего пенсионера Валерия на деньги, выплаченные государством за гибель сына в зоне СВО. Также он продал автомобиль и «опустошил заначку», после чего суммарно перевел мошенникам около 10 млн рублей, сообщает Baza .

Злоумышленники взяли Валерия «в оборот» в конце лета. Аферистка позвонила пенсионеру и заявила, что работает на якобы «бирже «Газинвест»». Она заверила, что пенсионерам предоставляют скидки, льготы на торговлю акциями, предложила дедушке «поиграть».

Все, что для этого было нужно — просто пополнять «брокерский счет», а торговать на бирже уже должен был «профессиональный трейдер». Пенсионер согласился, и с 10 октября перевел злоумышленникам на счета примерно 10,5 млн рублей. Он сделал несколько транзакций, каждая из которых составляла от 100 до 500 тыс.

Одну часть средств пенсионер получил от государства в качестве компенсации за гибель сына в зоне СВО, вторую откладывал, а третью заработал на продаже автомобиля Suzuki Grand Vitara.

После получения денег аферисты перестали выходить на связь. Пенсионер написал заявление в полицию.

Ранее эксперт Александра Пожарская сказала, что 99% россиян находятся в мошеннических базах. Злоумышленники знают о них многое из того, что может пригодиться для выуживания информации.