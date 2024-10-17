Почти каждый россиянин находится в мошеннических базах

«99% граждан нашей страны от 14 лет и старше уже являются фигурантами мошеннических баз, в которых содержатся различные сведения, не только номер телефона, фамилия, имя, отчество, но и какая-то другая информация, например, о составе семьи, о том, где человек работает, где бывает, чем интересуется, что его беспокоит, потому что мы достаточно беспечно относимся к нашей собственной безопасности и вываливаем в соцсети все», — отметила специалист в эфире радио Sputnik.

По ее словам, мошенники всегда действуют по определенным схемам. Если гражданин совершает ошибку и передает коды доступа к своему аккаунту на портале «Госуслуги» посторонним лицам или переходит по подозрительной ссылке и устанавливает вредоносное программное обеспечение, предоставляющее удаленный доступ к устройству, где находится банковское приложение, то у злоумышленников появляется возможность выдавать себя за жертву, оформляя кредиты от ее имени. Затем они могут переводить полученные средства на свои собственные счета для последующего обналичивания.

В целях противодействия интернет-мошенничеству российские власти и Центральный банк намерены ввести новый уровень идентификации заемщиков — биометрическую проверку.

Несмотря на шаги, которые правительство и представители финансового сектора предпринимают для обеспечения безопасности граждан, злоумышленники продолжают находить все новые способы для обмана, отметила Пожарская. Однако биометрия обладает особыми характеристиками, которые трудно подделать. Кроме того, в России к защите биометрических данных проявляют серьезное внимание, заключила специалист.