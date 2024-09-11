Baza: брат блогерши Пилоян открыл огонь по московскому бару, откуда его выгнали

Брата известной российской блогерши Евы Пилоян выгнали из караоке-бара в Москве. Он решил отомстить и открыл огонь по заведению из винтовки, сообщает Baza .

Инцидент произошел в ночь на 11 сентября в баре в Южном Бутове. 34-летний Артур Машурян отдыхал в заведении и перебрал с алкоголем.

Он поссорился с другими посетителями бара, после чего мужчину попросили покинуть помещение. Артур был не согласен, после спора с охраной его силой вывели из здания.

Мужчина решил отомстить. Он дошел до своего автомобиля, взял оттуда карабин и открыл огонь по бару. Под пули едва не попал охранник заведения. Полиция задержала брата блогерши.

На блогера Артура Машуряна в соцсетях подписано почти 60 тыс. человек. Его сестра также известна в интернете: у Евы Пилоян 1,7 млн подписчиков в Instagram*.

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