Батюшка в Новгородской области слал мальчикам интимные фото и говорил о сексе

Батюшку в Новгородской области задержали по подозрению в педофилии

В деревне Вяжищи Новгородской области был задержан священник, которого подозревают в совершении сексуальных действий в отношении мальчика, сообщает Telegram-канал «ЧП53 Великий Новгород» .

Недавно жители пожаловались на местного батюшку, который присылал мальчикам-подросткам фотографии интимного характера. На снимках он представал голый и в провокационных позах. Также он вел с ними разговоры на тему секса.

В четверг жители заявили, что священника задержали правоохранители. Выяснилось, что мужчина несколько лет назад, вероятно, надругался над мальчиком.

Сейчас правоохранители устанавливают возможные другие эпизоды подобной преступной деятельности батюшки.

Ранее в Москве двух служащих банков поймали на педофилии. Один надругался над пятилетним сыном, второй — над 12-летней дочкой.