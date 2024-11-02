«Баталхаджинцы»*: кто вооружил палачей из «Крокуса»

Боевикам, напавшим на подмосковный «Крокус Сити Холл», передали оружие члены «баталхаджинской»* террористической организации. Передача вооружения и боеприпасов произошла в ингушском селе Сурхахи, сообщает «112» со ссылкой на источник.

Среди заподозренных в вооружении боевиков два человека арестованы, а третий объявлен в розыск. Один из фигурантов, который уже находился в федеральном розыске по другому делу, погиб, когда пытался оторваться от полицейского преследования.

Кроме того, российские спецслужбы проверяют на причастность к теракту в «Крокусе» других баталхаджинцев*, которые скрываются в Турции и на Украине. Утверждается, что речь идет о двух мужчинах, один из которых заочно обвинен в контрабанде оружия, из которого убили руководителя Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал, где должны была выступить группа «Пикник», и начали расстреливать людей. После этого в здании вспыхнул пожар. В результате теракта погибли 145 человек.

О трагедии высказывался губернатор Московской области Андрей Воробьев, называвший атаку на «Крокус» общей болью и горем.

«Солидарность с нашим народом в трудный час высказывали по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил глава региона.

*Террористическая организация, запрещена на территории РФ