В деле о теракте в «Крокусе» появились еще четыре фигуранта

В деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появились новые фигуранты. Их обвиняют в незаконном обороте оружия и взрывчатки, сообщает « Коммерсант ».

Ими оказались жители Ингушетии Хусейн Медов, Джабраил Аушев, Хаваж-Багаудин Алиев, а также Батыр Кулаев. Как полагает следствие, они через посредников передали исполнителям теракта автоматы и боеприпасы к ним. За это они получили более 1 млн рублей.

Пока задержаны Медов и Аушев, остальные подозреваемые успели скрыться, они объявлены в федеральный розыск. Задержанные отрицают свое участие в теракте, но признают причастность к незаконному обороту оружия и боеприпасов.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал, где готовилась к выступлению группа «Пикник», и начали расстреливать людей, затем подожгли здание. В результате их действий погибли 145 человек.

О трагедии высказался губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он назвал произошедшее «общей болью и общим горем».

«Солидарность с нашим народом в трудный час высказывали по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил глава региона.