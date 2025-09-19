сегодня в 19:08

Бастрыкин запросил доклад по делу питбайкеров, сбивших девушку в Подмосковье

Главе Следкома Александру Бастрыкину доложат о расследовании обстоятельств ДТП, которое совершили подростки-питбайкеры в Раменском, сообщает пресс-служба СКР.

Ранее на улице Дергаевской в Раменском юные питбайкеры жестко сбили 16-летнюю девушку, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали. У нее тяжелое сотрясение мозга.

Специалисты расследуют уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Александр Бастрыкин поручил главе ГСУ СК РФ по Подмосковью Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования дела. Исполнение данного поручения поставлено на контроль.

