Бастрыкин заинтересовался общежитием для мигрантов в строящемся ЖК в Химках

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту организации незаконной миграции в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ писали, что в Химках застройщик одного из ЖК сделал общежитие для мигрантов в общедомовых помещениях, которые находятся напротив стройки. Местные жители пожаловались на антисанитарные условия, которые были созданы в доме.

По этому факту следователи возбудили уголовное дело по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Также в сентябре Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела об организации незаконной миграции в Подольске. Там приезжие живут в подвале дома.