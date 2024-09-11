Бастрыкин заинтересовался сообщениями о мигрантах в подвале в Подольске

Руководителю СКР Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела об организации незаконной миграции в Подольске, сообщает пресс-служба ведомства.

В СМИ писали, что в подвале многоквартирного дома в Подольске незаконно живут мигранты из стран Средней Азии.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Ранее в Госдуме предложили усложнить экзамен по русскому языку для мигрантов. В частности, в экзамене нет вопросов, позволяющих оценить понимание гражданином другой страны своей ответственности за совершение правонарушений или преступлений в РФ.