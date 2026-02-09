Бастрыкин заинтересовался нетрадиционными клиниками в Подмосковье

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании в отношении подмосковной сети клиник Д. Раевского. Врачи гарантировали исцеление тяжелобольных детей с помощью нетрадиционных методов, сообщает Информационный центр СК РФ.

В итоге пациенты не получали адекватной медицинской помощи, что приводило к тяжелым последствиям. За свою «работу» доктора брали крупные суммы денег. Подобная клиника продолжает работу в деревне Борисово Московской области.

По данному факту следователи возбуждали уголовное дело по статье о мошенничестве, но постановление отменил прокурор. Также в 2023 году клиники привлекли внимание правоохранителей по тем же статьям.

Сейчас региональное следственное управление повторно возбудило дело по статье о мошенничестве. Им заинтересовался Бастрыкин и поручил предоставить доклад о ходе расследования.

Ранее председатель СК РФ взял на контроль дело о тяжелых ожогах маленького ребенка в Королеве Московской области. Полугодовалая девочка пострадала при купании из-за резкого скачка температуры горячей воды в трубах в одном из жилых домов. Ее госпитализировали.

