Бастрыкин заинтересовался нелегальным молельным домом в Раменском
Фото - © Скрипачев Антон / Фотобанк Лори
В Подмосковье расследуется уголовное дело по факту нелегальной деятельности религиозной организации в Раменском, сообщает Информационный центр СК РФ.
Незаконный молельный дом находится на территории поселка совхоза «Раменское». Его разместили в одном из зданий на улице Поселковой.
По словам местных жителей, религиозная организация функционирует нелегально. Кроме того, сюда часто наведываются мигранты в большом количестве.
По факту нелегальной деятельности религиозной организации в ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовно дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе и результатах расследования.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании в отношении подмосковной сети клиник Д. Раевского. Врачи гарантировали исцеление тяжелобольных детей с помощью нетрадиционных методов.
