Бастрыкин заинтересовался нелегальным молельным домом в Раменском

сегодня в 20:15

В Подмосковье расследуется уголовное дело по факту нелегальной деятельности религиозной организации в Раменском, сообщает Информационный центр СК РФ .

Незаконный молельный дом находится на территории поселка совхоза «Раменское». Его разместили в одном из зданий на улице Поселковой.

По словам местных жителей, религиозная организация функционирует нелегально. Кроме того, сюда часто наведываются мигранты в большом количестве.

По факту нелегальной деятельности религиозной организации в ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовно дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе и результатах расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании в отношении подмосковной сети клиник Д. Раевского. Врачи гарантировали исцеление тяжелобольных детей с помощью нетрадиционных методов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.