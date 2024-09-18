Бастрыкин заинтересовался мигрантом в Подольске, оскорбившим водителя скорой

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался мигрантами в Подольске, один из которых оскорбил водителя скорой помощи, сообщает Информационный центр СК РФ .

В ведомство поступило обращение от жительницы Подмосковья. В нем говорилось, что в общежитии по улице Литейной в Подольске проживает большое количество мигрантов. По данным местных жителей, иностранцы ведут себя агрессивно и постоянно нарушают общественный порядок.

Заявительница, работающая водителем скорой помощи, отметила, что один из проживающих в общежитии мигрантов оскорбил ее, когда женщина в составе бригады медицинской помощи приехала по его вызову.

По обращению о возможном нарушении миграционного законодательства начали процессуальную проверку. Бастрыкин поставил ее на контроль. Он также поручил доложить ему о результатах проверки.

Ранее глава Следкома взял на контроль дело мигранта, сбившего детей в Москве. В результате один ребенок погиб на месте, второй был доставлен в больницу.