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Бастрыкин взял на контроль дело мигранта, сбившего детей в Москве

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП в столице, в котором погиб ребенок. Он поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову докладывать о ходе расследования, сообщает пресс-служба ведомства.

Следком возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водителя задержали, ему уже предъявили обвинение.

20-летний гражданин Таджикистана за рулем автомобиля каршеринга сбил двоих детей на улице Пленарной в Москве. Водитель проехал на красный свет.

Мальчик 2012 года скончался на месте. Пострадала также девочка 2011 года рождения. Ребенка доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.