Бастрыкин заинтересовался делом об избиении ребенка в детском саду в Казани

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дела по факту совершения противоправных действий в отношении ребенка в Татарстане, сообщает пресс-служба СКР.

В соцмедиа писали, что в одном из детских садов Казани тренер применил насилие к 5-летнему ребенку во время занятия по плаванию. СМИ уточнили, что малыша били доской для плавания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и статье 293 УК РФ (халатность).

Тренер уволен из детского сада. Но, по словам отца пострадавшего ребенка, он даже не извинился.

