Тренер бил и топил в бассейне 5-летнего ребенка в Казани

В Казани тренер использовал плавательную доску для избиения пятилетнего воспитанника и неоднократно окунал его головой в воду. Момент попал на видео. Отец мальчика возмущен, что, несмотря на увольнение, мужчина не принес извинений, пишет РЕН ТВ .

Инцидент произошел 6 февраля в казанском детском саду. Поводом для столь жестких действий, по утверждениям, стало то, что ребенок плескался во время тренировки.

Как сообщил отец пострадавшего, правоохранительные органы начали проверку лишь 20 февраля, после публикации информации в СМИ и социальных сетях. Администрация сада, по словам родителя, отреагировала сразу после просмотра видеозаписи и расторгла контракт с тренером — к учреждению претензий нет.

«Тренер-то уволен, но он не извинился передо мной, он мне даже после просмотра видео позвонил и сказал, что это была тренировка по погружению и вообще он спасал ребенка. Ну тут любому дураку понятно, кто видео смотрел, что он врет. <…> Пригласил нас на следующую тренировку. Просто не знаю, что это за человек — клинический», — отметил отец мальчика.

Тренер продолжает вести занятия в других спортивных объектах. В данном детсаду он работал по совместительству, проводя тренировки раз в неделю. Отца вызвали в полицию для дачи объяснений и проинформировали, что расследованием теперь занимается Следственный комитет.

