Бастрыкин контролирует расследование нападения на малолетнего в Подмосковье

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Возбуждено уголовное дело по факту жестокого избиения 11-летнего мальчика в подмосковных Мытищах, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным следствия, инцидент произошел еще в январе текущего года, когда двое подростков «неславянской внешности» напали на ребенка «используя малозначительный повод».

Особое возмущение правоохранителей вызвало то, что нападение происходило в присутствии матери агрессоров, которая «не пресекла действия своих сыновей и не оказала помощь пострадавшему».

«По факту бездействия матери и жестокого избиения ребенка возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил лично доложить ему о ходе расследования», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что мальчик получил серьезную травму головы и был госпитализирован. Ранее обращения пострадавшей стороны в правоохранительные органы «не привели к должным результатам».

Ранее Бастрыкин озвучил данные о резком росте преступности мигрантов в России.