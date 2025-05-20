СК: мигрантская преступность в России резко пошла вверх

Согласно данным СК, в первом квартале 2025 года количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, выросло на 15% — с 10 791 до 12 440 случаев. Особую обеспокоенность вызывает наркотрафик: 65% тяжких преступлений, связанных с мигрантами, приходится именно на незаконный оборот наркотиков.

«Они к нам завозят наркоту. Никаких эмоций, только факты», — заявил Бастрыкин, указывая на трансграничный характер проблемы.

Еще один тревожный тренд — рост преступлений против несовершеннолетних. В 2024 году такие деяния со стороны мигрантов участились на 38%, а случаи развратных действий — на 20%. Только за первые три месяца 2025 года зафиксировано 403 преступления в отношении детей.

Отдельно глава СК отметил увеличение на 2,7% террористических преступлений с участием иностранцев, включая их вербовку в запрещенные организации.