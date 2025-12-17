Банда мигрантов разгромила подъезд и украла елку в Москве

В Щербинке в Москве группа лиц разных национальностей совершила акт вандализма в жилом доме, разгромив подъезд. Злоумышленники также унесли с собой новогоднюю елку, сообщает Telegram-канал «Многонационал» .

Часть преступления зафиксировали камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как группа молодых людей ногами пинала здание. Затем злоумышленники вышли из-за угла дома, в этот момент у них с собой уже была новогодняя елка с игрушками.

Предварительно известно, что злоумышленники разбили стекло, испортили освещение в лифте и вывели из строя камеры наблюдения, после чего похитили символ Нового года.

Жильцы дома сообщили о происшествии в правоохранительные органы. Теперь в обстоятельствах случившегося предстоит разобраться стражам порядка.

