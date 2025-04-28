Банда из Matiz попыталась вытащить водителя Opel в Балашихе и избила прохожих

На дороге в городском округе Балашиха произошел дорожный конфликт между двумя автовладельцами. Из машины Daewoo Matiz вышла группа лиц, которая попыталась силой достать водителя Opel из салона машины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Когда вытащить мужчину не получилось, правонарушители разбили стекла в машине. Двое прохожих сделали замечание, после чего вылезшие из Daewoo Matiz напали и на них, нанесли телесные повреждения. Инцидент произошел на улице Народного Ополчения в микрорайоне Саввино в Балашихе.

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