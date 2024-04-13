Балицкий: число погибших при обстреле ВСУ жилых домов в Токмаке выросло до 8

Число погибших в результате обстрела украинской армии жилых кварталов в Токмаке увеличилось до 8. Разбор завалов продолжается, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«За прошедшую ночь из-под завалов извлекли тела еще 2 человек. На данный момент число погибших составляет 8 человек, среди них 2 ребенка», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате атаки ВСУ 13 человек доставлены в Токмакскую городскую больницу. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Также специалисты работают с родными погибших.

Глава региона отметил, что всем гражданам, которые остались без крова, будет предоставлено временное жилье. Также материальную помощь получат жители соседних домов, которые получили повреждения. В данный момент проводится оценка разрушений.

Балицкий добавил, что продолжает находиться на прямой связи с экстренными службами и администрацией Токмака.

Накануне вечером украинские военнослужащие обстреляли жилые дома в городе Токмак в Запорожской области. Жертвами атаки стали мирные граждане. На месте попадания украинских снарядов продолжается разбор завалов, под которыми могут оставаться люди.