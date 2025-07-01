В Бутовской школе № 1 Ленинского округа выпустились четыре медалиста

В подмосковном Ленинском городском округе 28 июня прошли торжественные мероприятия, посвященные окончанию школы. Около 60 выпускников Бутовской школы № 1 получили аттестаты о среднем образовании. По результатам обучения один выпускник был удостоен медали первой степени, а трое — медалями второй степени, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Дорогие выпускники. Поздравляю вас с окончанием важного этапа образования, с успешной сдачей экзаменов и получением аттестатов. Ваша школа — замечательное место, где вы получили прекрасные знания. Важно не то, как вас оценили, а как вы сами себя чувствуете. Перед вами открываются новые горизонты, но не забывайте о родном доме. Желаю успехов в достижении целей и успешного поступления в вузы», — обратился к выпускникам со словами поздравления заместитель председателя Совета депутатов Валерий Черников.

В пресс-службе рассказали, что на праздничном мероприятии присутствовали не только выпускники, но и учителя, родители и друзья. С видеопоздравлениями к выпускникам обратились Президент Российской Федерации Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. В рамках вечера была представлена праздничная программа с творческими номерами от выпускников и преподавателей. Завершился праздник традиционным вальсом и памятной фотосессией.

«Сегодня у нас выпускной. Я закончил школу с серебряной медалью. Настроение отличное, впечатления незабываемые. Я очень рад, что учился именно в этой школе, она подарила мне яркие эмоции и воспоминания. Особенно запомнились уроки ОБЖ. Благодарю учителей за подготовку к экзаменам. Будущим выпускникам желаю не волноваться, все получится, ЕГЭ — это не самое страшное в жизни», — рассказал выпускник 11 «Б» класса Бутовской школы № 1 Марк Гортэ.

В текущем году в Подмосковье насчитывается более 35 тысяч выпускников 11-х классов и около 100 тысяч выпускников 9-х классов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.