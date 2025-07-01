Помощь пострадавшим в Ижевске: работает горячая линия

После того как украинские дроны атаковали завод в Ижевске, власти Удмуртии решили помочь людям получать нужную информацию. Теперь в республике работает специальный телефон, куда могут звонить все, кому нужны сведения о пострадавших или другая информация, сообщает «Царьград» .

При необходимости узнать что-то о близких или получить другую важную информацию о помощи после украинской атаки, можно позвонить по номеру горячей линии, которую организовало местное Министерство здравоохранения.

Узнать информацию о пострадавших, которые в настоящее время находятся в Первой республиканской клинической больнице, можно, позвонив по телефону +7(3412)69-35-10.

Ранее глава Удмуртской Республики Александр Бречалов сообщил, что при атаке Вооруженных сил Украины на Ижевск 1 июля пострадали люди. Им оказывается вся необходимая помощь. Среди пострадавших есть ребенок, он находится в состоянии средней степени тяжести.