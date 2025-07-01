Ребенок пострадал при атаке беспилотников ВСУ на Ижевск

Ребенок пострадал при атаке украинских беспилотников на Ижевск. Количество пострадавших возросло до 31 человека, сообщает Mash .

В настоящее время ребенок находится в медучреждении в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее глава Удмуртской Республики Александр Бречалов заявил, что вражеские беспилотники атаковали одно из предприятий на территории Ижевска. После этого начался сильный пожар. В результате ЧП погибли 3 человека. На месте происшествия продолжается разбор завалов. Всего город атаковали минимум 3 беспилотника ВСУ.

В связи с атакой дронов ВСУ власти Ижевска приняли решение об отмене массовых мероприятий 1 и 2 июля. Они должны были быть посвящены Дню ветерана боевых действий.